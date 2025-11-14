Продажи люксового холдинга Richemont во втором квартале выросли на 14%

Швейцарский люксовый холдинг Richemont отчитался за второй квартал лучше прогнозов аналитиков, несмотря на «беспрецедентные» негативные условия. Выручка Richemont, которая владеет такими брендами, как Cartier, Montblanc, Vacheron Constantin и многими другими, по итогам первой половины финансового года (апрель—сентябрь) составила €10,6 млрд. Это на 10% выше показателя за аналогичный период предыдущего фингода при неизменных обменных курсах. При актуальных курсах валют рост составил 5%.

Как отмечает сам холдинг, во втором квартале спрос на продукцию значительно вырос, что позволило компенсировать не слишком удачный старт нового финансового года. Органические продажи выросли на 14%, притом что аналитики, опрошенные Visible Alpha, в среднем ожидали роста выручки холдинга всего на 7%. Так, например, в Китае, Гонконге и Макао продажи выросли за последние три месяца на 7%, что позволило «стабилизировать» показатель выручки по итогам полугодия. Европейские продажи выросли на 11%, а в Северной и Южной Америках — и вовсе на 18% при неизменных обменных курсах.

После публикации успешной отчетности котировки акций Richemont растут на 6,5%.

Кирилл Сарханянц