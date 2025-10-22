Китайцам снова хватает на люкс

Западные производители товаров класса люкс начали сообщать о восстановлении китайского спроса на премиальные товары. Рост продаж в КНР отметили такие компании, как LVMH, Hermes и L’Oreal. Китай долгое время был драйвером мирового рынка люксовых товаров, однако пандемия COVID-19, медленное восстановление китайской экономики и торговый конфликт с США затормозили спрос. Это негативно отразилось на всем мировом рынке, который оценивается в €1,5 трлн.

22 октября модный дом Hermes в рамках своей отчетности за третий квартал сообщил, что продажи в Азии показали рост на 7,6%, до €1,98 млрд. «Рост наблюдается во всех странах региона, особенно в материковом Китае», отмечает компания.

21 октября отчет за третий квартал представил производитель парфюмерии и косметики L’Oreal. Компания подчеркнула, что «рост продаж отмечен во всех регионах мира. Особенно этому способствовало продолжающееся восстановление в Северной Америке и материковом Китае». L’Oreal также отмечает, что «динамика значительно ускорилась благодаря продажам селективной косметики в материковом Китае, который продемонстрировал обнадеживающие признаки восстановления. Так, например, продажи линейки Vichy в материковом Китае и на развивающихся рынках показали двузначный рост».

Китай долгое время был настоящим локомотивом мирового рынка товаров класса люкс. Продажи росли как в самой КНР, так и во многих других странах мира, в том числе в России, где китайские туристы массово скупали товары люксовых брендов. Однако в последние годы ситуация изменилась — только в 2024 году продажи люкса в КНР рухнули на 20%. Виной медленное восстановление китайской экономики после пандемии и низкий уровень потребительской уверенности, в том числе из-за сложных торговых отношений с США.

Больше всего от падения продаж в Китае в прошлом году пострадали такие люксовые бренды, как Burberry, LVMH, Richemont, Gucci и др. В прошлом году Burberry даже была вынуждена сменить гендиректора, чтобы исправить ситуацию.

На прошлой неделе о восстановлении спроса в Китае сообщил французский люксовый холдинг LVMH. Компания отчиталась о росте органической выручки в третьем квартале на 1% по сравнению с прошлым годом, до €18,28 млрд. Это стало неожиданным результатом после двух кварталов падения продаж. Как отметила финансовый директор LVMH Сесиль Канаби, такой результат стал возможен благодаря заметному росту спроса в Китае, тогда как продажи LVMH в Европе снизились на 2%.

Эксперты полагают, что, если восстановление спроса на люкс в Китае окажется устойчивой тенденцией, это может значительно изменить ситуацию на всем мировом рынке товаров класса люкс, который по итогам прошлого года составил €1,48 трлн. Финансовые аналитики также отмечают более позитивное отношение инвесторов к сектору люксовых товаров, который переживает качественные изменения. Так, например, аналитики Morgan Stanley, которых цитирует Reuters, подчеркивают, что «стремление брендов к более доступным продуктам» и «всплеск креативности» со стороны новых дизайнеров в большинстве домов моды могут означать, что «худшее уже позади».

Евгений Хвостик