В Татарстане на авиабилеты для иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению в 2026 и 2027 годах, выделят 69,7 млн руб. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На авиабилеты для депортации из Татарстана выделят 69,7 млн рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ На авиабилеты для депортации из Татарстана выделят 69,7 млн рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Покупка билетов будет осуществляться с 1 января 2026 года до 31 декабря 2027 года. Источником финансирования служит федеральный бюджет. На каждый год заложено по 34,86 млн руб.

Заказчиком выступает Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Татарстану.

Ранее сообщалось, что в Татарстане с начала года депортировано 831 иностранный гражданин.

Анна Кайдалова