Сотрудникам оборонных предприятий Boeing повысили зарплату после забастовок

Рабочие трех заводов оборонного подразделения Boeing в штатах Миссури и Иллинойс приняли решение завершить забастовку, начавшуюся 4 августа и длившуюся 101 день. Представляющий их интересы Международный профсоюз рабочих и инженеров аэрокосмической промышленности (IAM) договорился с руководством о повышении зарплаты.

В соответствии с условиями соглашения, Boeing согласилась в течение пяти лет повысить зарплату рабочих на 24%, а также выплатить им единовременный бонус в размере $6 тыс. IAM требовал более значительных выплат, однако в итоге рабочие решили согласиться на такие условия — 68% членов профсоюза проголосовало за завершение забастовки. Boeing заявила, что нынешние условия с учетом всех бонусов предусматривают повышение среднего вознаграждения за год с $75 тыс. до $109 тыс. До начала забастовки она предлагала единовременный бонус в размере $5 тыс. и общее повышение вознаграждения за год до $102,6 тыс.

Оборонные заводы Boeing вернутся к работе 16 ноября. В забастовке участвовало около 3,2 тыс. рабочих на заводах, занимающихся производством истребителей F-15 и F/A-18, ракет, различного военного оборудования, а также обслуживанием военной техники.

В 2024 году около двух месяцев бастовали рабочие заводов, собирающих гражданские самолеты Boeing.

