Крупнейшие технологические компании начали дешеветь из-за опасений инвесторов

13 ноября технологический индекс NASDAQ закрылся со снижением на 2,3%. Индексы S&P 500 и Dow Jones также снизились — оба примерно на 1,7%. Это связано с падением акций многих американских технологических компаний. Акции Nvidia подешевели на 3,7%, Alphabet — на 2,9%, Amazon — на 2,7%, Microsoft — на 1,5%. Особенно сильно упали акции корпорации Oracle, которые до того активно росли,— на 4,1%, а также Tesla — на 6,6%.

Эксперты указывают на целый ряд факторов. Один из них — возникающее у многих инвесторов ощущение, что акции хайтек-компаний, особенно занимающихся искусственным интеллектом, перегреты и в дальнейшем могут подешеветь. Так, акции Oracle с начала года выросли почти на треть благодаря росту спроса на ее облачные сервисы. Акции Nvidia — крупнейшего производителя продвинутых чипов для ИИ — с начала года подорожали на 40%. Другой фактор состоит в том, что все меньше трейдеров ожидает снижения ФРС ключевой ставки в декабре.

Кроме того, в течение рекордного шатдауна, длившегося 43 дня, госучреждения не публиковали экономические данные, и теперь инвесторы опасаются, что они могут оказаться хуже, чем предполагалось ранее. «Мы ходили во тьме последние 40 дней, а теперь появится огромный объем данных одновременно»,— отмечает управляющая инвестициями из компании Schroders Мина Кришнан.

Яна Рождественская