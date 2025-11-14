Песков: РФ надеется, что США не будут дестабилизировать ситуацию в Венесуэле

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил надежду, что США не предпримут действий, которые могут дестабилизировать обстановку в Карибском море и вокруг Венесуэлы. Так он прокомментировал объявленную Пентагоном операцию против наркокартелей в Западном полушарии.

«Мы надеемся, что не будет предприниматься никаких действий, которые могут привести к дестабилизации обстановки в Карибском бассейне и вокруг Венесуэлы. И что все будет в соответствии с международным правом»,— сказал представитель Кремля.

Незадолго до объявления Пентагона США стянули в регион крупнейшую военную группировку с 1989 года. А с сентября американские силы наносят удары по судам у побережья Венесуэлы, которые, по утверждению Вашингтона, перевозят наркотики. Венесуэльский лидер Николас Мадуро обвинил США в искусственном создании кризиса с целью отстранения его от власти.

Лусине Баласян