Песков о военной операции США, «периоде охлаждения» для SIM-карт и саперах КНДР
В Кремле прокомментировали начало военной операции США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Его главные заявления — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
- Надеемся, что США не предпримут действий, которые могут дестабилизировать обстановку в Карибском бассейне и вокруг Венесуэлы на фоне решения провести военную операцию «Южное копье».
- РФ всегда выступала против политизации повестки дня G20. Москва сохраняет заинтересованность в работе Большой двадцатки. G20, безусловно, сохраняет свою значимость для стран-участниц.
- Россия признательна и благодарна саперам из КНДР, которые участвуют в разминировании Курской области.
- Путин сегодня проведет оперативное совещание с членами Совбеза РФ.
- Уже очевидно, что «период охлаждения» для SIM-карт вернувшихся из-за рубежа россиян никакого дискомфорта не доставляет. Дискуссия вокруг этой меры беспочвенна.