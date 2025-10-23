«Метрострой» начал подготовку к прокладке нового тоннеля «коричневой» ветки метро

Главгосэкспертиза выдала «Метрострою Северной столицы» (МССС) положительное заключение на обустройство стартового котлована для проходческого щита в Красносельском районе Петербурга. Соответствующий документ был опубликован на сайте ведомства 20 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Конкретный адрес не называется, но речь идет о строящейся «коричневой» ветке метро. Есть вероятность, что щит будет прокладывать тоннель до строящегося депо «Красносельское» от «Юго-Западной».

Ранее «Ъ-СПб» (ЦЫФРЫ) сообщал, что на шестой линии петербургской подземки запустили пятый проходческий щит, шестой начнет работу в начале 2026 года. Первые станции новой «коричневой» ветки станут доступны для пассажиров уже в январе.

Андрей Маркелов