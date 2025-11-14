На развитие новосибирского метрополитена власти направят 2,1 млрд рублей

Правительство Новосибирской области в 2026 году направит на развитие метрополитена 2,1 млрд руб. Об этом сегодня на заседании комитета по транспортной, промышленной и информационной политике заксобрания сообщил вице-премьер — министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко.

На модернизацию пассажирского транспорта в бюджете запланированы 2,96 млрд руб., на строительство и ремонт автомобильных дорог — 1,99 млрд руб. Объем дорожного фонда в 2026 году составит 26,2 млрд рублей, что на 2,94 млрд меньше, чем в 2025-м.

Как писал «Ъ-Сибирь», в 2026 году доходы Новосибирской области прогнозируются в объеме 324,86 млрд руб., расходы — 369,15 млрд руб. Дефицит бюджета может составить 44,29 млрд руб. В следующие два года, по оценке властей, дефицит будет нарастать.

Михаил Кичанов