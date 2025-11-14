Елизавета Туктамышева проведет автограф-сессию на этапе Гран-при России в Москве

В рамках четвертого этапа Гран-при России по фигурному катанию, который пройдет на московской «ЦСКА Арене» с 15 по 16 ноября, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева проведет автограф-сессию. Встреча состоится 16 ноября в фойе около сектора 204.

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева

На московском этапе пройдут соревнования в мужском и женском одиночном катании, а также в танцах на льду. В турнире примут участие Аделия Петросян и Петр Гуменник, которые в сентябре получили олимпийскую квоту для участия в Играх 2026 года.

Сообщается, что болельщиков будет ждать зона благотворительной программы ДоброFON «Стихии фигурного катания», где они смогут посетить экспозицию, посвященную истории фигурного катания, задать вопросы ведущим шоу «Каток», сыграть на автомате «Хватайка», а также принять участие в розыгрышах призов и приобрести плюшевых «добромишек». Собранные средства от их продажи и дополнительные 500 тыс. рублей от организаторов будут направлены в благотворительный фонд «Движение вверх».

Ранее этапы Гран-при России состоялись в Магнитогорске, Красноярске и Казани. Заключительный этап состоится в Омске (23-24 ноября). Финал Гран-при России пройдет в Челябинске в начале марта 2026 года.

Арнольд Кабанов