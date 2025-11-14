В Татарстане растет интерес туристов к загородному отдыху, за год трафик на сайтах баз отдыха увеличился на 10%, сообщает РБК Татарстан со ссылкой на пресс-службу МегаФона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В этом году в Татарстане туристы на 10% чаще выбирали отдых за городом

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В этом году в Татарстане туристы на 10% чаще выбирали отдых за городом

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Чаще всего загородными комплексами интересуются гости из Москвы и Чувашии — их доли в посещениях сайтов составили 13% и 12% соответственно. Туристы отдают предпочтение комфортным вариантам проживания в домах или отелях, пользуются спросом спа-услуги и активный досуг. При этом популярны и традиционные базы с рыбалкой, баней, конными прогулками и национальной кухней.

Наибольший интерес к загородным комплексам проявляют туристы в возрасте 35–44 лет — почти половина от всех посетителей сайтов. Среди гостей 25–34 лет спрос составляет более 22%, 45–54 лет — 19%.

Ранее сообщалось, что на новогодние каникулы в Татарстане туристы предпочитают останавливаться в квартирах и отелях без звезд.

Анна Кайдалова