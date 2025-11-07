В Казань не с пустыми карманами

Татарстан готовится принять более 200 тыс. гостей в новогодние каникулы. Наибольший поток гостей ожидается в Казани, куда за год спрос на поездки, по разным данным, вырос на 7–13%. Большая часть гостей приедет в столицу республики из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Туристы предпочитают останавливаться в квартирах и отелях без звезд, а пятизвездочные гостиницы находятся в конце списка приоритетов. При этом средняя стоимость ночи в гостинице составляет 8,3 тыс. руб., а в апартаментах — 7,6 тыс. руб. В Казани находится 11 тыс. квартир для посуточной аренды. В законодательстве до сих пор не установлены требования для такого вида жилья.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В период новогодних каникул Татарстан ожидает приезда более 200 тыс. туристов, рассказал «Ъ Волга-Урал» председатель госкомитета республики по развитию туризма Сергей Иванов. Наибольший поток гостей ожидается в Казани, а также в остров-граде Свияжске, Великом Болгаре, Елабуге, «Лесе чудес» в Арском районе, Раифском Богородицком монастыре, горнолыжном курорте «Ян» и Мамадышском районе. По прогнозам, средняя загрузка гостиниц Казани составит 85–90%, а в пиковые даты 2–5 января достигнет 100%.

По данным «Авиасейлс», доля бронирований билетов в столицу Татарстана на новогодние каникулы увеличилась на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем купленных билетов составляет 2,5% от всех бронирований по России на праздники.

Больше всего билетов (33%) в Казань забронировано из Санкт-Петербурга. Еще 28% билетов купили жители Москвы, 7% — Сочи, 3% — Сургута и 3% — Новосибирска. Средняя продолжительность поездки составляет шесть дней. При этом 14% новогодних бронирований билетов в столицу Татарстана приходится на поездки с детьми.

По данным сервиса «Туту», в середине октября спрос на новогодние поездки в Казань вырос на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом большинство туристов предпочитают поезда, поскольку 77% бронирований приходится на железнодорожный транспорт. Самолеты выбрали 22% туристов. Остальные гости планируют приехать на автобусах.

Больше всего туристов приедет из Москвы (38%), Санкт-Петербурга (11%) и Екатеринбурга (9%). Среди популярных дат для приезда лидируют 2 и 3 января — на эти дни приходится 21% и 16% поездок соответственно. На конец каникул (8–9 января) и 11 января спрос минимальный — лишь 4–5% и 1% соответственно.

По информации сервиса, 52% туристов, забронировавших билеты, планируют останавливаться в отелях Казани. Еще 19% выбирают хостелы, также хостелы (19%) и апартаменты (18%).

Иную картину наблюдает сервис «Островок»: там считают, что спрос на отдых в Казани на новогодние праздники увеличился на 7% по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость забронированной ночи в отелях различных категорий составляет 8,3 тыс. руб. — на 4% выше, чем в 2024 году, а в апартаментах — почти 7,6 тыс. руб. (+14%).



Чаще всего для отдыха в Казани на праздники туристы выбирают апартаменты — на них приходится 48% бронирований. Отели без звезд выбрали 14% туристов, отели категории «три звезды» — 12%, «четыре звезды» — 10%. 7% путешественников решили заселиться в отели «одна-две звезды», 4% — в хостелы, еще 4% — в гостевые дома, а в пятизвездочные гостиницы — лишь 1%.

Основатель компании uTrip Кирилл Горшков рассказал, что в Казани находится более 11 тыс. квартир для сдачи в посуточную аренду. Наиболее популярными районами для заселения у туристов на Новый год станут центр города, квартал рядом с «Ривьерой» и Центром семьи «Казан», а также дома возле торгового центра KazanMall.

В посуточной аренде не сформулированы общепринятые стандарты сервиса, однако на рынке работают компании, предлагающие ряд определенных услуг для гостей. Так, в квартирах, где средняя цена в будний день составляет 5 тыс. руб., а в выходной может доходить до 10–12 тыс. руб., туристам предоставляют чистое постельное белье, полотенца, фен, утюг, сушилку, а также чай и кофе. Размер страхового депозита за такое жилье составляет 3 тыс. руб. Для более дорогих квартир он может доходить до 5 и даже 20 тыс. руб.

Посуточная квартира в центре Казани со средней ценой около 5 тысяч рублей Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

При аренде квартиры в посуточной аренде, чтобы не попасть на мошенников, Кирилл Горшков рекомендует путешественникам обращать внимание на несколько факторов. Туристам нужно изучить отзывы о жилье, работает ли в компании менеджер и есть ли у нее специальный расчетный счет, куда будут переводиться средства.

Господин Горшков также не советует останавливаться на первых объявлениях о сдаче квартир на сайтах, поскольку агрегаторы в первую очередь показывают предложения арендодателей, которые заплатили больше денег за продвижение. При выборе апартаментов рекомендуется использовать фильтры и обращать внимание на локацию. Путешественники также должны изучить фотографии квартир и число объектов у арендодателя.

«Чем меньше объектов, тем менее вероятно, что человек работает в этой сфере системно и действительно может оказать качественный сервис», — считает основатель uTrip.

