США могут ограничить выдачу виз людям с ожирением и раком

Госсекретарь США Марко Рубио распорядился, чтобы американские посольства учитывали состояние здоровья тех, кто обращается за визой в США. Об этом пишет The Washington Post, в распоряжении которой оказалось соответствующее указание господина Рубио, направленное 6 ноября в посольства и консульства США по всему миру.

«Некоторые состояния здоровья, включая сердечно-сосудистые и респираторные заболевания, рак, диабет, метаболические и неврологические заболевания» могут считаться основанием для отказа в визе. Господин Рубио обосновал это тем, что лечение таких заболеваний может стоить бюджету «сотни тысяч долларов». Как сообщают источники WP, этот документ был составлен политическим руководством Госдепартамента США и не проходил обычную процедуру проверки штатными сотрудниками.

«Эти рекомендации дают консульским работникам широкие полномочия по отказу в выдаче как иммиграционных, так и обычных виз на основании состояний здоровья, которые сами по себе никогда не рассматривались как основание для отказа»,— заявил WP миграционный адвокат Вик Гоел. Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила, что Госдепартамент на протяжении 100 лет ограничивал въезд в США тем, кто может стать финансовой обузой для американских налогоплательщиков, например, тем, кто хочет получить оплаченную государством медицинскую помощь.

