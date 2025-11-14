Доходы бюджета Нижегородской области 2025 года уменьшатся еще на 2,9 млрд рублей

Правительство Нижегородской области внесло проект очередных поправок к бюджету региона 2025 года. Доходы предлагается уменьшить на 2,86 млрд руб., расходы — на 1,06 млрд руб., дефицит вырастет на 1,8 млрд руб., следует из пояснительной записки к проекту ноябрьских изменений.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

С учетом изменений доходы составят 354,5 млрд, расходы — 406,6 млрд, дефицит — 52,1 млрд руб.

В доходной части, в том числе, на 2,4 млрд руб. сокращаются поступления от налога на прибыль организаций.

В расходной части на 0,58 млрд руб. уменьшают финансирование за счет целевых федеральных средств, на 220 млн — субсидию Павловскому округу на строительство школы в Ворсме (из-за переноса срока ввода на 2026 год), на 108 млн руб. — расходы по проекту «Вам решать!» (экономия).

Еще на 100 млн руб. уменьшают субсидию АНО «Дом народного единства» — в связи с уточнением объемов финансирования на реализацию «специального инфраструктурного проекта». Что это за проект, не указывается.

168,7 млн руб. снимают с закупки оборудования для строящихся поликлиник, так как переносят сроки ввода этих поликлиник.

Чуть более 57 млн руб. снимают со статьи о ежемесячных выплатах при рождении третьего и последующих детей — из-за уменьшения плановой численности получателей, в том числе в связи с переходом получателей в другую категорию.

Как писал «Ъ-Приволжье», в октябре дефицит областного бюджета увеличили на 5 млрд руб. Доходы в общей сложности тогда сократились на 6,3 млрд руб.

Ирина Швецова