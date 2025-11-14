Жителя Алтая осудили на 17 лет за попытку поджечь военкомат

2-й Восточный окружной военный суд вынес приговор в отношении жителя Алтайского края по делу о покушении на совершение теракта. Подсудимому назначили 17 лет лишения свободы, из которых первые три года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба суда.

Согласно версии следствия, фигурант дела, выступая против проведения Россией спецоперации на Украине, вступил в украинское военизированное объединение «Легион Свобода России» (признано террористической организацией и запрещено в РФ). Для этого он направил анкету и видеозапись присяги на верность террористическому движению.

По зданию куратора, установили правоохранители, злоумышленник оставил на нескольких зданиях в Барнауле надписи с антиправительственными лозунгами против СВО. Кроме того, он отправил фото действующих военнослужащих ВС РФ, а также административных объектов города, в том числе железнодорожного вокзала, станкостроительного завода и военных комиссариатов. В последующем барнаулец должен был совершить теракт на территории этих зданий за денежное вознаграждение и выехать в Украину.

Получив от «куратора» деньги и инструкцию, фигурант изготовил самодельное зажигательное устройство. В декабре 2024 года он попытался поджечь здание военкомата, однако был задержан.

Александра Стрелкова