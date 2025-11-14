В Махачкале возбудили уголовное дело после массового отравления в кафе

СКР возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту массовых отравлений в кафе в Махачкале. Об этом сообщило управление ведомства по Дагестану.

Как сообщалось ранее, в ночь на 12 ноября в медучреждения Махачкалы начали поступать пациенты с симптомами пищевого отравления. Всего госпитализировали 13 человек, включая шестерых детей. По версии следствия, все отравившиеся 10 ноября употребляли еду в одном и том же кафе в Махачкале. В заведении провели эпидемиологическое расследование, проверили условия хранения продуктов и качество ингредиентов. О задержаниях подозреваемых пока не сообщалось.

В управлении Роспотребнадзора уточнили, что в кафе выявили многочисленные нарушения требований санитарной безопасности. В продуктах обнаружили возбудитель сальмонеллеза. Работу заведения приостановили, помещение опечатали. Ведомство готовит иск о ликвидации деятельности индивидуального предпринимателя.

Никита Черненко