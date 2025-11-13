Следователи выясняют причины массового отравления жителей Махачкалы

В ночь на 12 ноября 2025 года в медицинские учреждения Махачкалы начали поступать десятки человек с симптомами пищевой токсикоинфекции. Среди пострадавших оказались несовершеннолетние, часть из них была госпитализирована. Следственное управление Следственного комитета по Республике Дагестан организовало процессуальную проверку, чтобы выяснить причины и обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По предварительным данным, все заболевшие накануне посещали одно из кафе города, где употребляли пищу. Точное число пострадавших устанавливается, но по некоторым источникам, речь идет как минимум о десятках человек. Эпидемиологическое расследование показало, что источником заражения могла стать еда, приготовленная в конкретном кафе Махачкалы. Ведомство проверяет соблюдение санитарных норм, качество продуктов и условия хранения пищи в заведении.

Следователи и Роспотребнадзор сосредоточены на кафе, где пострадавшие употребляли пищу. Проверяются документы, условия хранения продуктов, соблюдение санитарных норм и качество используемых ингредиентов. В случае подтверждения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности. Ход проверки находится на контроле у прокуратуры и региональных властей.

Массовые отравления в Дагестане — не редкость. В последние годы регион сталкивается с проблемами в сфере водоснабжения и общественного питания, что приводит к вспышкам инфекций и отравлений. Власти регулярно проводят проверки, но случаи повторяются, что вызывает обеспокоенность у жителей и общественности. Ранее в Дагестане уже фиксировались массовые отравления, связанные с некачественной питьевой водой. В июле 2025 года в Магарамкентском районе более 100 человек, включая детей, обратились за медицинской помощью из-за кишечной инфекции. Причиной тогда стало употребление воды из водоисточника «Джепельский», где произошла авария на водоводе, а вода подавалась без должной очистки. В ходе проверок выявлялись нарушения в эксплуатации систем водоснабжения, отсутствие хлорирования и несвоевременное информирование надзорных органов об авариях.

Станислав Маслаков