Глава Nvidia: Китай выиграет ИИ-гонку у США

Генеральный директор американского производителя чипов Nvidia Дженсен Хуан заявил в интервью Financial Times, что Китай станет победителем в гонке искусственного интеллекта. По его мнению, среди причин этого — более низкие цены на электроэнергию и более мягкие нормы регулирования в Китае. После разговора господина Хуана с FT Nvidia выпустила в X его заявление, в котором говорится: «Я уже давно говорю, что Китай отстает от Америки в сфере ИИ лишь на наносекунды. Крайне важно, чтобы Америка победила, вырвавшись вперед и привлекая разработчиков со всего мира».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дженсен Хуан

Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters Дженсен Хуан

Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters

Как пишет FT, господин Хуан высказался на эту тему после того, как администрация президента США сохранила запрет на экспорт в Китай наиболее продвинутых ИИ-чипов Nvidia, в частности, Blackwell. Ожидалось, что этот запрет может быть отменен после встречи Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, которая состоялась на прошлой неделе. Однако после встречи господин Трамп заявил: «Мы позволим (Китаю.— “Ъ”) сотрудничать с Nvidia, но только не в отношении наиболее продвинутых (чипов.— “Ъ”)».

Господин Хуан сказал FT, что западным странам мешает их «цинизм» и им нужно больше «оптимизма». По его словам, США вводят все новые ограничения в этой сфере — «50 новых правил»,— в то время как КНР поддерживает свои компании энергетическими субсидиями, что удешевляет их разработки в сфере ИИ.

Яна Рождественская