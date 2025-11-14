Минстрой: домовые чаты в Max будут создавать органы стройнадзора

В Минстрое России сообщили, что владельцами домовых чатов в мессенджере Max станут органы строительного надзора. Такая мера обеспечит жильцам доступ к официальным чатам «независимо от смены управляющей компании». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

До конца года каждый многоквартирный дом должен создать домовой чат в мессенджере Max и перенести туда данные из иностранных мессенджеров. Об этом 12 ноября заявил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. По его словам, чаты в Max создадут для жителей около миллиона многоквартирных домов в стране.

Господин Файзуллин отметил, что министерство выдвинуло инициативу по поручению правительства России и президента Владимира Путина. Минстрою поставлена задачу внедрить отечественный мессенджер в сферу ЖКХ.