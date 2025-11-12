Файзуллин: многоквартирные дома должны создать чат-боты в MAX до конца года

Каждый многоквартирный дом должен создать домовой чат в мессенджере MAX и перенести туда данные из иностранных мессенджеров до конца текущего года. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Ирек Файзуллин

«Серьезная задача перед нами поставлена и правительством, и президентом в сфере использования цифрового мессенджера Max в сфере жилищно-коммунального хозяйства»,— отметил господин Файзуллин во время заседания Совета по вопросам жилищного строительства и содействия ЖК комплекса при Совете федерации (цитата по «РИА Новости»).

По словам министра, в новые чат-боты MAX должны перенести все данные из мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в РФ), а за отечественным мессенджером закрепить официальный статус домового чата.