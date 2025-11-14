За девять месяцев туризм в Татарстане вырос на 15%

С января по сентябрь 2025 года в Татарстане было совершено 3,6 млн туристических поездок, что на 481,2 тыс. или 15,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Регион стал лидером по количеству туристов среди субъектов Приволжского федерального округа, на втором месте оказалась Нижегородская область с 2,7 млн поездок, на третьем — Башкортостан с 1,6 млн. Татарстан за девять месяцев обеспечил 23% всех туристических поездок в ПФО, где побывали 15,7 млн человек.

Ранее сообщалось, что в новогодние праздники Татарстан ожидает 200 тыс. туристов.

Анна Кайдалова