Аршавин назвал петербургский «Зенит» неинтересным клубом для Европы

Бывший нападающий «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России по футболу Андрей Аршавин заявил, что сине-бело-голубые никому не интересны в Европе, сообщает «Спорт-Экспресс».

Легендарный форвард подчеркнул, что в Европе его больше запомнили по покеру в ворота «Ливерпуля» на стадионе «Энфилд», чем за победу с «Зенитом» в Суперкубке УЕФА.

«Если бы "Арсенал" чемпионом стал, мне бы говорили не просто: "Четыре гола!", а: "Четыре гола! А еще ты чемпионом нас сделал". Но, к сожалению, не вышло»,— сказал господин Аршавин.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что «Зенит» продлил контракт Андреем Аршавиным, который сейчас занимает пост председателя правления по спортивному развитию.