В одном из магазинов Екатеринбурга выявили продажу фальсифицированного масла

В магазине «Монетка» (ООО «Элемент-Трейд») на Верх-Исетском бульваре в Екатеринбурге Россельхознадзор обнаружил фальсифицированное сливочное масло, но до сих пор не получил уведомление о приостановке продаж, сообщили в Уральском межрегиональном управлении ведомства.

В октябре лабораторные исследования выявили несоответствия в масле «Традиционное» высшего сорта, произведенном ИП Файзуллиным С.А. из Пермского края. В продукте обнаружили жиры немолочного происхождения. Россельхознадзор направил предписание ООО «Элемент-Трейд» и производителю немедленно приостановить продажи и принять меры для соответствия нормам качества и безопасности — ее нужно изъять и утилизировать.

Срок предоставления сведений истек 27 октября. Сведения о нарушениях изготовителя направлены в управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской республике и Пермскому краю.

Напомним, в начале года в Свердловской области отозвали 24 декларации на масло и рыбную продукцию после проверки Россельхознадзора. Проверка выявила нарушения в документах производителей из Екатеринбурга и области.

Ирина Пичурина