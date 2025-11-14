Кредитование МСП в Свердловской области за последний год просело на 7%

Объем кредитования МСП (малого и среднего предпринимательства) в Свердловской области снизился на 7% за последний год, сообщила глава Уральского ГУ Центробанка Марина Мясникова Сейчас он составляет около 400 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Сегмент малого и среднего бизнеса — это сегмент, который "тормозит" с точки зрения кредитования наиболее заметно»,— сказала госпожа Мясникова. При этом на уровне всего Урала тенденция другая — регулятор фиксирует небольшой прирост кредитования МСП год к году. На статистику в Свердловской области, по ее словам, дополнительно повлияло то, что отдельные крупные заемщики перешли из сегмента МСП в другую категорию.

Одна из основных причин снижения — изменение ценовых условий кредитования на фоне высокой ключевой ставки. Помимо этого, значение оказали неценовые условия, касающиеся предоставления кредитов. По словам Марины Мясниковой, малые и средние предприниматели наиболее чувствительны к повышению ключевой ставки и охлаждению внутреннего спроса. Поэтому банки, оценивая свои кредитные риски, учитывают это при предоставлении кредитов.

Ранее Марина Мясникова заявила, что объем задолженности по потребительским кредитам в Свердловской области за 9 месяцев 2025 года снизился на 1,5% и составила 450 млрд руб. Общая задолженность по кредитам в регионе на 1 октября составляет 1,1 трлн руб, что больше показателей начала года на 0,9%

Анна Капустина