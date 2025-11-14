Пашинян рассказал о двух предложениях для США по аренде «Маршрута Трампа»

Армения обсуждает с США два сценария по аренде транспортного коридора для проекта «Маршрут Трампа». Один из них предполагает договор на срок 49 лет, другой — на 99 лет. Об этом рассказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Как вы догадались, там будут осуществлены инвестиции, а инвестор должен иметь определенные гарантии, что его инвестиции вернутся в виде определенных выгод»,— сказал господин Пашинян на форуме в Ереване (цитата по ТАСС).

Глава армянского правительства отметил, что страна заинтересована в проекте с финансово-экономической точки зрения. По его словам, в инициативе нет политического компонента. Если бы земли сдавались в аренду на меньший срок, то инвесторы не стали бы вкладываться в такой проект, отметил господин Пашинян.

Главы Армении, США и Азербайджана подписали декларацию о создании «Маршрута Трампа» 8 августа во время встречи в Белом доме. Система транспортных коммуникаций протяженностью 42 км пройдет через Сюникскую область на юге Армении. Главная цель проекта — разблокировать транспортное сообщение между Азербайджаном и его эксклавной Нахичеванской автономией.

Предполагается, что Армения сохранит суверенитет над своей территорией, но управлять маршрутом будет частная американская компания, получившая соответствующую лицензию. 12 ноября господин Пашинян сообщил, что строительство «Маршрута Трампа» начнется во второй половине 2026 года.