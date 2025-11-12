Пашинян: начать строительство «Маршрута Трампа» планируется в 2026 году

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что во второй половине 2026 года планируется начать строительства «Маршрута Трампа». Он должен соединить западные районы Азербайджана с его эксклавом — Нахичеванской Автономной Республикой.

«До конца этого года мы должны описать все детали на бумаге. Мы должны договориться в первой половине 2026 года, а во второй половине должны начать строительные работы. Таков план»,— сказал Никол Пашинян на заседании Национального собрания Армении (цитата по ArmenPress).

Декларация о создании «Маршрута Трампа» была подписана лидерами Армении, США и Азербайджана 8 августа во время встречи в Белом доме. Система транспортных коммуникаций протяженностью 42 км пройдет через Сюникскую область на юге Армении. Предполагается, что республика сохранит суверенитет над своей территорией, но управлять маршрутом будет частная американская компания, получившая соответствующую лицензию.

Лусине Баласян