Париж аукнулся в Турине

Борьба за первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) по итогам сезона между Карлосом Алькарасом и Янником Синнером завершилась в пользу испанца. Обыграв Лоренцо Музетти в третьем туре группового этапа туринского итогового турнира Nitto ATP Finals, 22-летний Алькарас финишировал первым в своей группе и во второй раз за последние три года гарантировал себе лидерство в финальной мировой классификации.

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Заключительная встреча в группе «Джимми Коннорс» между Карлосом Алькарасом и Лоренцо Музетти проходила по легко прогнозируемому сценарию и завершилась именно так, как предполагалось. В первой партии шла временами очень красивая борьба со взаимными шансами, но на второй сет итальянца не хватило. Таким образом, Алькарас, который на старте Nitto ATP Finals не без труда справился с австралийцем Алексом де Минауром, а во втором туре с большими проблемами сломил сопротивление американца Тейлора Фрица, выполнил задачу-минимум, стоявшую перед ним на этом турнире. Он выиграл три матча и гарантировал себе лидерство в рейтинге ATP по итогам года.

После группового этапа Алькарас имеет 11 650 очков, а итальянец Янник Синнер в Турине в лучшем случае может набрать 11 500.

Борьба двух сильнейших теннисистов мира, которые как по игре, так и в рейтинге значительно опережают остальных представителей элиты, состояла из нескольких этапов. Первый остался за Синнером, который уверенно победил в январе на Australian Open. Алькарас свое мельбурнское поражение в четвертьфинале от Новака Джоковича в какой-то степени компенсировал победой на турнире категории 500 в Роттердаме, но в целом до начала апреля выглядел не очень убедительно.

Однако в феврале в споре итальянца с испанцем произошел важнейший эпизод. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) достигло с Синнером соглашения по допинговому делу о двух положительных пробах, взятых у него в марте 2024 года. В рамках этой сделки теннисист был дисквалифицирован на три месяца, до 4 мая. Преимущество Синнера над преследователями было настолько велико, что по завершении срока наказания он оставался первым. Но сейчас очевидно, что очков, которые он мог бы заработать весной на «мастерсах» в Индиан-Уэллсе, Майами, Монте-Карло и Мадриде, ему явно не хватило.

Впрочем, самыми символичными и принципиальными моментами всего нынешнего сезона стали три матчбола, отыгранных Алькарасом у Синнера в финале Roland Garros, продолжавшемся пять с половиной часов. Завершись тот драматичный матч победой итальянца — и ситуация в рейтинге сейчас была бы иной. Алькарас имел бы на 700 очков меньше, а Синнер, соответственно, больше. И тогда, вполне возможно, судьба титула первой ракетки мира тоже решалась бы в Турине, но не на групповом этапе, а в финале.

Вторая половина сезона проходила с переменным успехом. В финале Wimbledon Синнер одержал свою единственную победу над Алькарасом в восьми встречах, проведенных с начала 2024 года. Перед началом американской серии на харде, коронном покрытии Синнера, казалось, что там он точно возьмет свое, но вышло наоборот. За Алькарасом остались и финал «мастерса» в Цинциннати, и ожидавшийся с большим интересом финал Открытого чемпионата США, проходивший с заметным преимуществом испанца. Именно после того матча все было предрешено. Синнеру не помог даже традиционный спад, случившийся у его конкурента по осени. На турнирах между US Open и Nitto ATP Final Синнер набрал 2050 очков против 510 у Алькараса, но так и не догнал его.

Дуэль одного из самых одаренных и стилистически разнообразных игроков за всю историю тенниса и приверженца стиля, подразумевающего образцовое постоянство победного тактического почерка, на этот раз завершилась в пользу экспрессивной вариативности.

По сравнению с 2022 годом, по итогам которого Алькарас впервые стал лучшим, испанец представляет собой более сложившегося мастера. Это неудивительно: теннисисту уже не 19 лет. Возможно, в его игре стало чуть меньше юношеского задора и чуть больше академизма, но это отнюдь не мешает ее целостному восприятию. Лучшие розыгрыши, геймы и целые матчи в исполнении Алькараса — это по-прежнему настоящие шедевры, которые не могут не вызывать восхищения. Обладая ростом 183 см, наименьшим среди всех игроков топ-10, за исключением австралийца Алекса де Минаура, имеющего тот же показатель, он доказывает, что чувство мяча в сочетании с чемпионским характером и быстротой остается грозным оружием против физической мощи, которая в целом доминирует в современном теннисе.

С этой точки зрения интересны и результат, которого сейчас Алькарас добьется в Турине, где в возможном финале против Синнера публика будет явно не на его стороне, и начало следующего сезона. Australian Open остается единственным турниром Большого шлема, на котором испанцу еще не доводилось побеждать. Сделать это для него наверняка в высшей степени принципиально.

Евгений Федяков