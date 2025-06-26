«Лента» покупает челябинскую сеть Spar

Федеральный продуктовый ретейлер «Лента» заключает соглашение о приобретении челябинской компании ООО «Молл», управляющей магазинами Spar. Об этом сообщает пресс-служба ретейлера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Лента» покупает пять гипермаркетов, 18 супермаркетов и 49 магазинов у дома, а также три распределительных центра, обеспечивающих снабжение сети. Стоимость сделки не раскрывается. Как отмечают в пресс-службе федерального ретейлера, приобретение компании позволит «Ленте» стать мультиформатным игроком на российском рынке, усилить свои позиции на Центральном Урале, где ООО «Молл» занимает пятое место по объему выручки среди региональных сетей, и выполнить цель — достижение выручки в 1 трлн руб. в 2025 году.

Покупатель обещает сохранить имеющийся персонал. Сделку одобрила ФАС России.

Виталина Ярховска