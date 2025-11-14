Доля отказов по заявкам на автокредиты в Удмуртии составила 76,3% в октябре, что на 4,4 п. п. выше, чем в сентябре, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

На фоне общего роста доли отказов по автокредитам в России, которая достигла 82,9% в октябре, Удмуртия демонстрирует более низкие показатели по сравнению с большинством регионов. В то время как в Новосибирской области доля отказов составила 85,2%, в Краснодарском крае — 85%, Удмуртия остается одним из регионов с наименьшими показателями.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, банки продолжают повышать требования к качеству кредитных историй заемщиков, что приводит к снижению одобрений автокредитов.

Напомним, средний срок автокредита в Удмуртии составил 5,9 лет в сентябре, что на 4,1% больше, чем в августе. Удмуртия заняла 12-е место по стране в сегменте автокредитования.

Анастасия Лопатина