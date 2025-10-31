Удмуртия заняла 12 место по росту среднего срока автокредита в России

Средний срок автокредита в Удмуртии составил 5,9 лет в сентябре, что на 4,1% больше, чем в августе, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Удмуртия заняла 12-е место по стране в сегменте автокредитования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Средний срок автокредита в России достиг рекордного значения — 5,7 лет, увеличившись на 3,8% по сравнению с августом. Этот рост наблюдается уже пятый месяц подряд и свидетельствует о восстановлении интереса к автокредитованию.

Наибольший средний срок был зафиксирован в Краснодарском крае (6,24 лет), Тюменской области (6,15 лет) и Ставропольском крае (6,15 лет). В то же время наименьшие показатели наблюдаются в Москве (5,14 лет) и Санкт-Петербурге (5,35 лет).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что несмотря на снижение уровня отказов по кредитным заявкам, банки продолжают проявлять осторожность при одобрении автокредитов. Потенциальным заемщикам рекомендуется внимательно следить за своей кредитной историей и показателем долговой нагрузки.

Анастасия Лопатина