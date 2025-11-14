Задерживаются восемь пассажирских поездов, следующих через Воронежскую область

Восемь пассажирских поездов «Таврии», следующих через Воронежскую область в Крым и из него, отстают от графика. Об этом сообщает железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

Задержанных составов, которые следуют в Крым,— четыре. Минимальное время опоздания составляет полтора часа, максимальное — четыре часа:

№007 Санкт-Петербург — Севастополь, с началом пути 12 ноября, отстает на четыре часа;

№092 Москва — Севастополь, с отправлением 12 ноября, задерживается на два часа;

№028 Москва — Симферополь, с началом пути 13 ноября, отстает на полтора часа;

№195 Москва — Симферополь, с отправлением 12 ноября, задерживается на два часа.

Еще четыре поезда, направляющихся из Крыма, задерживаются на срок от трех до 4,5 часов:

№068 Москва — Симферополь, с началом пути 13 ноября, задерживается на 4,5 часа;

№078 Симферополь — Санкт-Петербург, с отправлением 13 ноября, отстает на три часа;

№196 Симферополь — Москва, с началом пути 13 ноября, задерживается на три часа;

№092 Севастополь — Москва, с отправлением 13 ноября, отстает на три часа.

«Гранд Сервис Экспресс» отмечает, что время задержки в пути может измениться.

В середине октября три поезда, идущих через Воронежскую область, отставали из-за атаки БПЛА в Крыму.

Кабира Гасанова