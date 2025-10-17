Три поезда, идущих через Воронежскую область, задерживаются из-за атаки БПЛА в Крыму
Из-за удара дронов ВСУ по электроподстанциям в Крыму задерживается ряд пассажирских поездов, сообщила Южная транспортная прокуратура. По данным крымского перевозчика «Гранд сервис экспресс», от графика отстают три состава, следующих через Воронежскую область.
Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ
Речь идет о следующих поездах «Таврия»:
- №007 Санкт-Петербург — Севастополь с отправлением в 15:10, задержка составит 4,5 часа;
- №092 Москва — Севастополь с началом пути в 15:10, отставание от графика — 2,5 часа;
- №195 Москва — Симферополь, с отправлением в 15:10, задержка — один час.
Вчера пассажирские поезда в Воронежской области задерживались из-за ремонта путей на перегоне Нижнедевицк — Курбатово Юго-Восточной железной дороги.