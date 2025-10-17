Три поезда, идущих через Воронежскую область, задерживаются из-за атаки БПЛА в Крыму

Из-за удара дронов ВСУ по электроподстанциям в Крыму задерживается ряд пассажирских поездов, сообщила Южная транспортная прокуратура. По данным крымского перевозчика «Гранд сервис экспресс», от графика отстают три состава, следующих через Воронежскую область.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Речь идет о следующих поездах «Таврия»:

№007 Санкт-Петербург — Севастополь с отправлением в 15:10, задержка составит 4,5 часа;

№092 Москва — Севастополь с началом пути в 15:10, отставание от графика — 2,5 часа;

№195 Москва — Симферополь, с отправлением в 15:10, задержка — один час.

Вчера пассажирские поезда в Воронежской области задерживались из-за ремонта путей на перегоне Нижнедевицк — Курбатово Юго-Восточной железной дороги.

Кабира Гасанова