В Ставрополе появились камеры фиксации пользования телефоном за рулем

В Ставрополе на проспекте Кулакова и Старомарьевском шоссе заработали новые комплексы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, ориентированные на фиксацию использования водителями мобильных телефонов во время движения без устройств "hands-free".

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным Госавтоинспекции Ставропольского края, аппаратура оснащена программным обеспечением, которое автоматически распознает факт нарушения за рулем, а также фиксирует превышение скорости и нарушение ремней безопасности. Все материалы о выявленных нарушениях автоматически передаются в соответствующие службы для вынесения постановлений. Согласно правилам дорожного движения РФ, за использование телефона без «hands-free» предусмотрен штраф в 1,5 тыс. руб.

На сегодняшний день в Ставропольском крае установлено 242 комплекса фотовидеофиксации, из которых 24 введены в эксплуатацию в первой половине 2025 года, что позволило выявить около 1,5 млн фактов нарушений ПДД по всей территории региона. Приоритет установки новых камер отдается главным образом федеральным трассам и крупным городским магистралям, к которым относятся и проспект Кулакова со Старомарьевским шоссе. Согласно статистике, данные комплексы помогают существенно сократить число аварий, связанное с использованием телефонов за рулем и превышением скорости, путем автоматического мониторинга и оперативного наказания нарушителей.

Станислав Маслаков