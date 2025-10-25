В Уральском ГУ Банка России пояснили снижение ключевой ставки до 16,5%

Начальник Уральского ГУ Банка России Марина Мясникова назвала снижение ключевой ставки до 16,5% взвешенным решением. Как она заявила в комментарии «Ъ-Урал», ставка остается достаточно высокой за счет того, что денежно-кредитная политика ЦБ позволяет добиваться замедления инфляции в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«В Свердловской области годовая инфляция снизилась с 10% в августе до 9,7% в сентябре»,— сообщила госпожа Мясникова. По ее словам, рост цен на 0,4% был обусловлен разовыми факторами — повышения цен на топливо и регулярной индексации стоимости образовательных услуг.

В Уральском ГУ ЦБ фиксируют умеренный рост деловой активности. Несмотря на то, что спрос на сотрудников несколько уменьшился, многие предприятия все еще испытывают потребность в кадрах. Это приводит к росту зарплат и, как следствию, росту потребительской активности населения.

В Банке России отметили ускорение корпоративного и розничного кредитования. «В августе в Свердловской области портфель кредитов юридическим лицам увеличился почти на 53 млрд руб., населению – на 10 млрд руб.»,— сказала госпожа Мясникова.

Ставки по вкладам при этом сохраняются на высоком уровне. Объем средств, которые жители Свердловской области хранят в банках, в августе вырос на 5 млрд руб. В общей сложности на счетах свердловчан более 1,5 трлн руб: на 37% больше, чем объем выданных кредитов.

«Это говорит о том, что люди склонны больше сберегать, чем тратить. Это помимо прочих факторов способствует дальнейшему снижению инфляции»,— пояснила Марина Мясникова.

Устойчивому замедлению инфляции, по утверждению ЦБ, могут препятствовать повышенные инфляционные ожидания населения. В планах ведомства — длительное время поддерживать ставку на высоком уровне, чтобы снизить темпы инфляции до целевых 4%.

Решение о снижении ключевой ставки было принято регулятором вчера, 24 октября. С 17% показатель был уменьшен до 16,5%.

Анна Капустина