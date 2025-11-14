Дом и автомобиль пострадали в Воронежской области из-за атак БПЛА ночью

Ночью дежурные средства ПВО уничтожили над тремя районами Воронежской области четыре беспилотника. Предварительно, никто не пострадал, но обломки сбитого дрона повредили крышу частного дома и автомобиль. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

По информации Минобороны, над регионом ликвидировали один беспилотник ВСУ. Суммарно над Россией уничтожили 216 дронов, включая восемь над Черноземьем. Из них четыре цели поразили над Белгородской областью и три — над Тамбовской.

Белгородские и тамбовские власти пока не прокомментировали ночные атаки.

Прошлой ночью из-за ударов БПЛА в Орловской области пострадали несколько частных и многоквартирных домов, а также ряд автомобилей.

