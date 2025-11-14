В Татарстане закупят препарат для лечения диабета на 30,6 млн рублей

В Татарстане планируют приобрести партию препарата для лечения диабета на 30,6 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

В медицинские учреждения республики поступят 284 тыс. упаковок «Метформина» стоимостью от 70 до 400 руб. Поставки будут осуществляться в 2025–2026 годах.

Метформин применяется для лечения сахарного диабета 2-го типа у взрослых и детей старше 10 лет, особенно при избыточном весе и недостаточной эффективности немедикаментозного лечения. Препарат снижает уровень глюкозы, повышает чувствительность к инсулину и может способствовать снижению массы тела.

Заказчиком выступает ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана», обеспечивающее медикаментами все государственные медучреждения республики и занимающееся оптовыми поставками лекарств.

Ранее сообщалось, что предприятие закупит инсулин на 126,5 млн руб.

Анна Кайдалова