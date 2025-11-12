В Татарстане закупят инсулин на 126,5 млн рублей

В Татарстане на поставку инсулина выделили 126,5 млн руб. Соответствующие тендеры опубликованы на сайте госзакупок.

В медицинские учреждения Татарстана планируется поставить 13 347 упаковок инсулина «Аспарт» по цене 1 782 руб. за штуку, 7 625 упаковок инсулина «Лизпро» по 1 896 руб., 3 550 упаковок комбинированного препарата «Инсулин деглудек — Инсулин аспарт» по 2 836 руб. за шт. Кроме того, планируется закупить 120 упаковок инсулина «Гларгин» по 2 577 руб., 12 320 упаковок по 4 296 руб. и еще 9 615 упаковок того же препарата по 2 600 руб. за штуку.

Инсулин используется для лечения сахарного диабета 1 и 2 типа. Поставки будут осуществляться в течение 2025–2026 годов.

Заказчиком выступает ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана» («Таттехмедфарм»), обеспечивающее медицинские учреждения и население республики лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.

Анна Кайдалова