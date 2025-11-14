Советник главы ЦБ не исключил и снижения, и сохранения ставки до конца года

Снижение ключевой ставки Банка России так же возможно, как и ее сохранение на прежнем уровне до конца 2025 года. Такое мнение высказал советник главы ЦБ Кирилл Тремасов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Советник главы ЦБ Кирилл Тремасов

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Советник главы ЦБ Кирилл Тремасов

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«На декабрьском заседании мы будем озвучивать всю совокупность факторов. Но до декабря мы еще получим много информации»,— уточнил господин Тремасов во время рабочей поездки в Екатеринбург (цитата по ТАСС).

На заседании в конце октября совет директоров регулятора решил снизить ключевую ставку еще на 50 базисных пунктов — до 16,5% годовых. При этом ЦБ подтвердил приверженность жесткой денежно-кредитной политике и ухудшил прогноз по ставке в 2026 году с 12-13% до 13-15%. Ожидаемый уровень инфляции также повышен с целевых 4% до 4-5% в 2026-м.

Как решения ЦБ по ставке влияют на инвестиционный выбор россиян — в материале «Ъ» «Ключ и все вытекающие».