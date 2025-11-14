Гражданин Камеруна в Екатеринбурге осужден на восемь лет колонии за закладки

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приговорил гражданина Камеруна Мочио Нгуно Жана Джуниора к восьми годам колонии строгого режима за распространение наркотиков, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Его судили по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Мочио Нгуно Жан Джуниор

Фото: Пресс-служба судов Свердловской области

Фото: Пресс-служба судов Свердловской области

В 2019 году камерунец прибыл в Россию в качестве абитуриента одного из уральских вузов — он собирался поступить на экономиста. В апреле 2025 года в Железнодорожном районе его остановила полиция для проверки документов. Он занервничал, и, когда доставал из куртки документы, выронил сверток с фиолетовой изолентой. Полицейские заподозрили, что сверток может быть с запрещенными веществами, и не ошиблись: при себе у Мочио Нгуно Жана Джуниора было еще 39 свертков, его задержали.

В суде Мочио Нгуно пояснил, что он является потребителем наркотиков. Однажды ему в мессенджере от неизвестного поступило предложение о работе курьером-закладчиком за неплохие деньги. Согласно схеме, неизвестный передавал осужденному информацию о местах тайников с товаром, расфасованным в разовые дозы. Камерунцу нужно было забрать наркотики, затем разложить закладки по городу и передать координаты через мессенджер. День задержания был первым его «рабочим» днем — в Железнодорожном районе он должен был разложить закладки. Всего у него изъяли 50 граммов вещества.

На заседании суда, которое состоялось 12 августа, свою вину иностранец признал в полном объеме. Адвокат подал апелляцию, но Свердловский областной суд оставил приговор без изменений по существу.

Напомним, в октябре в Верх-Исетском районе Екатеринбурга полицейские задержали 28-летнего жителя, подозреваемого в распространении наркотиков — у него при досмотре изъяли 59 свертков с мефедроном.

Ирина Пичурина