Полиция Екатеринбурга задержала закладчика с 59 свертками с мефедроном

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга 22 октября полицейские задержали 28-летнего жителя, подозреваемого в распространении наркотиков — у него при досмотре изъяли 59 свертков с мефедроном, сообщили в городском УМВД. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушении на сбыт наркотических веществ в крупном размере).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД по Екатеринбургу Фото: УМВД по Екатеринбургу

Задержание произошло на улице Викулова во время патрулирования территории полицией — молодой человек привлек внимание сотрудников своим поведением: увидев машину, он заволновался и на прямой вопрос честно ответил, что занимается распространением «закладок» и имеет при себе много свертков с наркотиком. Полицейские установили, что задержанный работает слесарем-сборщиком радиоэлектронной аппаратуры в частной компании, он имеет судимость за кражу. В квартире у него обнаружили электронные весы, около 200 пустых пакетиков зип-лок и разноцветную изоленту.

Задержанному предложили пройти медицинское освидетельствование на употребление наркотиков, но он отказался. За это его привлекли к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ. После возбуждения уголовного дела его поместили под стражу, ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

Ранее Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил иностранного гражданина к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима за организацию наркобизнеса на территории Свердловской области.

Ирина Пичурина