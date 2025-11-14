«Говорить не о чем»

Председатель КНР Си Цзиньпин не поедет на саммит G20 в Йоханнесбурге. Страну будет представлять премьер Госсовета Ли Цян. Ранее Дональд Трамп объявил о намерении бойкотировать встречу по причине недостойного, по мнению президента США, поведения руководства ЮАР. Российскую делегацию возглавляет замглавы президентской администрации Максим Орешкин. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что подобный формат давно устарел и нуждается в реформировании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

В субботу, 22 ноября, в Йоханнесбурге, что в ЮАР открывается саммит G20, который может получиться самым скандальным за всю историю проведения подобных мероприятий. Вернее сказать, сама встреча, вероятно, пройдет, как всегда, скучно и неинтересно, однако обстановка вокруг этого действа резко отличается от того, что было раньше. Подобное происходит впервые. Дональд Трамп обвинил руководство Южной Африки в «коммунистической тирании» и ущемлении прав потомков белых колонистов (африканеров) и обещал прекратить всякую помощь этой стране, если все это не прекратится. Президент Сирил Рамафоса пытался оправдываться и даже спорить, но, судя по всему, его аргументы услышаны не были. В результате нынешний глава Белого дома заявил, что ноги ни одного американского чиновника не будет на этой встрече.

Собственно, не секрет, что нынешний лидер Южно-Африканской Республики, одной из самых развитых стран на континенте, как считалось раньше, придерживается откровенно левых взглядов и всячески стремится привлечь к себе внимание мирового сообщества. Естественно, он выступает за права униженных и оскорбленных, борется с наследством колониального прошлого, осуждает Израиль и даже пытался посредничать в украинском конфликте, но не получилось. Но вот что касается своей страны, на это времени, похоже, не всегда хватает. Так, число бедных в ЮАР достигает, по разным оценкам, 80%.

Впрочем, вернемся к саммиту: Рамафоса заявил, что участие Трампа ни на что не повлияет. Но вот, как выясняется, председатель КНР Си Цзиньпин тоже вроде как не приедет. Россия же будет представлена заместителем главы президентской администрации Максимом Орешкиным. Главное же состоит в том, что говорить не о чем. Что обсуждать? Развитие мировой экономики на современном этапе, изменение климата, предотвращение кризисов? Или это просто повод вкусить оригинальных экзотических блюд местной кухни, дабы в кулуарах попробовать решить именно что свои личные вопросы? Рамафосе это очень важно ввиду непростого положения этого государства.

Глобальная экономика в таком случае отходит на второй план. При этом, чтобы о ней поговорить, не нужно так далеко ехать. Достаточно организовать встречу в удаленном режиме, как-никак, XXI век на дворе.

В общем и целом, если Трампу удастся стать могильщиком подобных форматов, это будет уже неплохим достижением, тем более для этого есть прямая возможность. В новом, 2026 году, председательство в G20 переходит как раз к США. Уже объявлено, что повестку будущего саммита решено сократить. Так что шанс есть.

Дмитрий Дризе