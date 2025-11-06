Трамп подтвердил отказ от поездки на саммит G20 в ЮАР

Президент США Дональд Трамп обвинил ЮАР в «коммунистической тирании» и подтвердил, что не полетит в страну на саммит G20.

«Я не поеду на встречу G20 в Южной Африке. Южной Африке даже не место в (каких-либо международных.— "Ъ") группах, поскольку ничего хорошего там не происходит»,— сказал Дональд Трамп на бизнес-форуме в Майами (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома). Он также сказал, что Майами на протяжении поколений был «убежищем для тех, кто бежал от коммунистической тирании в ЮАР».

Саммит лидеров стран G20 пройдет в Йоханнесбурге 21 и 22 ноября. В сентябре Дональд Трамп говорил, что вместо него на встречу полетит вице-президент США Джей Ди Вэнс.

После начала своего второго президентского срока Дональд Трамп заявил о прекращении помощи ЮАР из-за закона, который, по его словам, ущемляет права потомков колонистов.

