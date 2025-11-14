Совет ТЦ попросил Госсовет Татарстана отложить повышение налога на имущество

Представители Российского совета торговых центров (РСТЦ) обратились к председателю Госсовета Татарстана Фариду Мухаметшину с просьбой перенести повышение ставки налога на имущество для торговых центров на 2027 год. Письмо направил основатель и управляющий директор РСТЦ Олег Войцеховский, документ оказался в распоряжении «Ъ Волга-Урал».

РСТЦ отмечает, что в 2026 году на отрасль может лечь высокая нагрузка: с нового года вырастет налог на прибыль, сократится доля торговых арендаторов, а снижение лимита для УСН повысит цены для населения и расходы на содержание ТЦ. Кроме того, сохраняются высокие кредитные ставки.

Совет просит Госсовет Татарстана поддержать отрасль: перенести введение новой ставки налога на имущество для крупных торговых центров на 2027 год и сохранить условия 2025 года для расчета налога в 2026-м. Также предлагается установить пониженную ставку (50%) для площадей, где работают неторговые операторы — культурные, спортивные, образовательные, медицинские и другие социальные проекты, а также арендаторы с продукцией местного производства.

Ранее сообщалось, что РСТЦ обращался к раису Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой отсрочить повышение налога.

