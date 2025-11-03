Совет торговых центров попросил раиса отложить повышение налога на имущество

Представители Российского совета торговых центров (РСТЦ) обратились к раису Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой перенести внедрение повышенной ставки налога на имущество для торговых центров на 2027 год. Соответствующее письмо отправил основатель и управляющий директор РСТЦ Олег Войцеховский Рустаму Минниханову, документ есть в распоряжении «Ъ Волга-Урал».

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

В РСТЦ подчеркивают, что растущая налоговая нагрузка и отсутствие компенсирующих мер создают существенные риски для сектора в 2026 году. Среди факторов, усиливающих нагрузку, совет называет рост налога на прибыль с 20% до 25%, снижение порога оборота для бизнеса на упрощенной системе налогообложения с 60 до 10 млн руб., высокие процентные ставки по кредитам и уменьшение числа арендаторов, осуществляющих торговлю.

В РСТЦ предложили несколько мер поддержки отрасли: от переноса введения повышенной ставки налога на недвижимость для крупных торговых центров на год вперед до установления пониженной ставки для площадей, занятых неторговыми операторами и продавцами продукции местного производства. Также предлагается субсидировать переоборудование площадей под неторговые форматы и поддерживать региональных производителей при открытии магазинов и создании сетей сбыта.

