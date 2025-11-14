Объемы выдачи автокредитов в России достигли в октябре годового максимума

В октябре объемы выдачи автокредитов достигли годового максимума — 213,5 млрд руб., подсчитали в Frank RG. С января по август 2025 года портфель автокредитов увеличился на 17,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, следует из расчетов Национального кредитного рейтинга (НКР) на основе данных Банка России. Его сумма достигла 2,8 трлн руб. Опрошенные «Ъ» эксперты утверждают, что темпы роста портфеля замедлились.

За восемь месяцев прошлого года портфель вырос на 41,2%. Рост год к году составил 59,8%. «В текущем году рынок работает в условиях очень высоких процентных ставок, а с 1 июля на него негативно влияют и впервые введенные в сегменте надбавки к коэффициентам риска»,— прокомментировал «Ъ» директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. Эксперты отмечают, что на рост выдачи автокредитов влияет грядущее повышение утильсбора, запланированное на 1 января.

В 2025 году собеседники «Ъ» прогнозируют дальнейший рост портфеля автокредитов. В Т-Банке ожидают замедления темпов его роста из-за снижения «потребительского ажиотажа после повышения утильсбора». В НКР считают, что его сумма превысит 3 трлн руб., а годовой прирост составит 13–17%.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Долги тормозят в портфелях».