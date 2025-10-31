Новосибирские таможенники обнаружили в багаже пассажира ударно-дробящее оружие

Новосибирская таможня выявила при досмотре ручной клади пассажира в аэропорту Толмачево телескопическую дубинку. 37-летний россиянин пытался провести опасный предмет в Стамбул, сообщили в Сибирском таможенном управлении.

Как объяснил пассажир, дубинка ему нужна для личного использования. Находка была изъята и отправлена на экспертизу в региональный филиал Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления. Специалисты подтвердили принадлежность телескопической дубинки к холодному оружию ударно-дробящего действия.

В отношении россиянина таможня возбудила дело о несоблюдении запретов и ограничений (ст. 16.3 КоАП РФ).

Всего с начала 2025 года в аэропорту Толмачево таможенники изъяли 18 кастетов, 12 электрошокеров, 21 нож, два патрона и одну дубинку.

Как писал «Ъ-Сибирь», в Новосибирске таможенники изъяли более 400 инструментов на складе маркетплейса. Среди изъятых инструментов оказались шуруповерты, электропилы, «болгарки», гайковерты.

Михаил Кичанов