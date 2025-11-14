С 1 декабря в Петербурге заработают более тысячи дополнительных парковочных мест

На территории Единого городского парковочного пространства Санкт-Петербурга появятся 1154 места для стоянки автомобилей. Из этого числа 141 место будет предназначено для бесплатной парковки машин, управляемых людьми с ограниченными возможностями здоровья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Как сообщили Городском центре управления парковками (ЦУП), новые места будут организованы на 29 участках улиц в Адмиралтейском и Центральном районах Петербурга.

С 1 декабря 2025 по 1 марта 2026 года, на протяжении трех месяцев, зона новых парковочных мест определена категорией загруженности КЗ 1. После анализа загруженности и в случае большого спроса, будет принято решение о корректировке коэффициента, уточнили в ЦУП.

После увеличения количества парковочных мест в центре Петербурга можно будет припарковать в общей сложности 48 889 автомобилей, из них 5 186 мест предназначены для людей с ограниченными возможностями.

Напомним, что городская автостоянка на Конюшенной площади в Петербурге приостановила свою работу до 1 февраля из-за подготовки территории к проведению зимних мероприятий.

Андрей Цедрик