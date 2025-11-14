Никто не выкупил недостроенный ТЦ в Новосибирске за 1,5 млрд рублей

На аукцион по продаже недостроенного торгового центра «Подсолнух» на ул. Ватутина в Новосибирске снова не поступило заявок. В связи с этим торги признали несостоявшимися, следует из итогового протокола, размещенного на портале ГИС «Торги». Начальная цена лота составляла 1,57 млрд руб. Заявки принимались с 8 октября по 10 ноября.

Предыдущие торги по продаже комплекса, объявленные в феврале и апреле 2025 года, также не состоялись из-за отсутствия заявок. Изначально стоимость лота составляла 1,82 млрд руб.

Готовность объекта на данный момент составляет 74%. Организатор аукциона — департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска. Фактическая площадь здания составляет — 34 тыс. кв. м, предусмотренная в проекте — 33 тыс. кв. м. Объект находится на арендованном земельном участке площадью 3,9 тыс. кв. м.

По данным департамента строительства и архитектуры мэрии, строительство комплекса с подземными автостоянками осуществлял застройщик ООО «Проектная компания Подсолнух» на основании разрешения на строительство, срок действия которого истек в 2019 году. Строительство здания началось в 2006 году на средства инвесторов и было заморожено в 2009-м в связи с банкротством застройщика.

Лолита Белова