Онлайн-продажи продуктов за девять месяцев в России выросли почти на 30%

В январе — сентябре 2025 года оборот рынка онлайн-торговли продуктами (e-grocery) увеличился на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель достиг 1,115 трлн руб., подсчитали в Infoline. Опрошенные «Ъ» эксперты отмечают, что развитие сегмента замедляется.

В 2024 году оборот e-grocery за девять месяцев увеличился на 44,37%. По сравнению с показателями текущего года развитие рынка замедлилось на 16%. Охлаждение, считают собеседники «Ъ», связано со стремлением потребителей сэкономить на покупке продуктов и исчерпанием потенциала роста плановой доставки маркетплейсов. При этом новой точкой роста для сегмента стали экспресс-доставки.

По данным Infoline, оборот экспресс-доставки увеличился в третьем квартале на 36% год к году. Из-за повышения комиссий маркетплейсов и роста логистических расходов плановый оборот сегмента вырос лишь на 10%. Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов считает, что рынок будет развиваться за счет расширения географии, усиления инфраструктуры экспресс-доставки и дальнейшее вовлечение потребителей в цифровые сценарии покупок.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Заказам сократили путь».