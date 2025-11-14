На Ставрополье модернизируют водоснабжение для 390 тысяч жителей

Ставропольский край приступил к капитальному ремонту трехкилометрового межпоселкового водовода, снабжающего водой хутор Краснодарский в Новоалександровском округе. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В рамках работ планируется заменить устаревшие асбестоцементные трубы на современные полиэтиленовые. Модернизация должна повысить надежность водоснабжения жителей хутора.

По словам главы региона, данный проект стал частью масштабной программы по обновлению системы водоснабжения округа. Ранее при поддержке федерального правительства и за счет средств Фонда национального благосостояния в регионе построили 36-километровый водовод «Восточный». Сейчас он обеспечивает водой шесть населенных пунктов.

«Также была проведена реконструкция очистных сооружений водоснабжения Новоалександровска, от которых зависит качество жизни 30 тыс. человек. Кроме того, заменили аварийные участки общей протяженностью 27 км», — пояснил господин Владимиров.

Работы по модернизации водовода к хутору Краснодарскому выполняются в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». За три года с его помощью планируется капитально отремонтировать и построить 18 объектов водоснабжения, что улучшит подачу воды для более чем 390 тыс. жителей Ставрополья.

Валентина Любашенко